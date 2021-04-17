فرق الدوري الممتاز ترفع من وتيرة استعداداتها لانطلاق الأسبوع الثامن

أخبار ليبيا 24

رفعت فرق الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم من وتيرة تحضيراتها لانطلاق منافسات الأسبوع الثامن.

وباشر فريق السويحلي التحضيرات على أرضية ملعب مصراتة بقيادة مدربه التونسي أنيس البوسعيدي، وذلك استعدادا للقاء فريق المحلة.

من جانبه رفع فريق الأخضر أيضا من وتيرة الاستعدادات تأهبا لقمة المجموعة الثانية التي تجمعه بفريق الهلال، في حين أجرى الصداقة تدريباته بقيادة مدربه المهدي بوشاح استعدادا لمواجهة الأنوار.

كما باشر فريق أبوسليم تدريباته بملعب الفريق على الأضواء الكاشفة بقيادة مدربه الحبيب الغابري استعدادا لمواجهة الشط.