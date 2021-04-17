الأمم المتحدة: إيطاليا أكدت ضرورة استئناف الممرات الإنسانية للمهاجرين من ليبيا

أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أن الحكومة الإيطالية شددت على ضرورة استئناف الممرات الإنسانية للمهاجرين من ليبيا ودول أخرى أيضًا.

وقال «غراندي»، في مؤتمر صحفي لمناسبة زيارته إلى إيطاليا، الجمعة، أن روما وافقت على إدارة نقل المهاجرين منها إلى جانب منظمات غير حكومية كبيرة، مؤكداً أهمية الممرات الإنسانية لإدارة تدفقات الهجرة عبر الأراضي الإيطالية وفي بلدان أوروبا الأخرى.

ونبه غراندي إلى أن إيطاليا والمفوضية «تتابعان القضية الليبية باهتمام وقلق قبل كل شيء، وبهذا المعنى، خلال الاجتماعات مع كبار ممثلي المؤسسات الإيطالية، تمت الإشارة إلى الحاجة لضمان وجود أكثر استقرارًا وانتظامًا للأمم المتحدة في ليبيا».

وأكد أن الحضور في الملف الليبي مهم «لأسباب إدارية أحيانا للأمن، وفي بعض الأحيان للضغط السياسي، إلا أن هذا الحضور كان غير مستقر بعض الشيء دائمًا، لهذا طلبت من الحكومة الإيطالية مساعدتنا بالتوسط لدى السلطات الليبية الجديدة، والتي آمل أن تكون منفتحة على الحوار، بحيث يصبح هذا الوجود الأممي أكثر جوهرية».