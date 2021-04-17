انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا في بلدية طرابلس

انطلقت صباح اليوم السبت، الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا داخل بلدية طرابلس والمراكز الصحية الأخرى بالبلديات، بعد تجهيز 430 مرفقا صحيا في كل ربوع البلاد بكافة المستلزمات الصحية والإعلامية الخاصة بالحملة.

ووفق بيان للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، أقيم اليوم احتفال بمركز الصحي وسعاية بديري ببلدية طرابلس، بحضور مدير عام المركز، الدكتور بدر الدين بشير النجار، وعميد وأعضاء المجلس البلدي طرابلس المركز.

فيما ألقيت خلال الاحتفالية كلمات الترحيب والامتنان على انطلاق حملة التطعيم.

وأكد النجار أهميّة أخذ التطعيم لحماية المواطنين والمجتمع من هذا الوباء.

وبعد ذلك قام النجار وعميد البلدية وأعضاء المجلس البلدي، بجولة داخل المركز الصحي وسعاية بديري، لأخد التطعيم والاطلاع علي آلية سير حملة التطعيم للمواطنين، والاطمئنان علي سير العمل لنجاح الحملة..

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