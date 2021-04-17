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وصول 2500 رأس من الأغنام إلى ميناء الخمس

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الشركة الليبية للموانئ عن وصول عدد من السفن التجارية إلى أرصفة ميناء الخمس البحري.

وبحسب نشرة الشركة، فقد وصلت السفينة أتلنتك موناكوا التابعة للوكيل الملاحي أمواج ليبيا، وعلى متنها مائة وستة وخمسون حاوية بضائع وسلع متنوعة، إضافة لوصول السفينة برهوم التابعة للوكيل الملاحي واحة الجنوب وعلى متنها ألفين وخمسمائة رأس من الغنم وستمائة وثمانية وخمسون رأسًا من العجول، إلى جانب ذلك، وصلت السفينة عبد الرحمن كينغ التابعة للوكيل الملاحي المجموعة وعلى متنها ثمانمائة وواحد وثمانون رأس من العجول.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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