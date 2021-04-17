انطلاق حملة التطعيمات ضد كورونا في طرابلس

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انطلقت، السبت، الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا داخل بلدية طرابلس والمراكز الصحية الأخرى بالبلديات.

وجاء انطلاق الحملة، بحسب المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بعد تجهيز 430 مرفق صحي في كل ربوع البلاد بكافة المستلزمات الصحية والإعلامية الخاصة بالحملة.

وأقيم اليوم احتفال بمركز الصحي وسعاية بديري ببلدية طرابلس بحضور الدكتور بدر الدين النجار مدير عام المركز الوطني لمكافحة وعميد وأعضاء المجلس البلدي طرابلس المركز.

وأكد النجار على أهمية أخذ التطعيم لحماية المواطنين والمجتمع من هذا الوباء.