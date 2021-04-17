الحويج: نعمل على تطوير اللوائح التنفيذية لغرف التجارة والصناعة

أكد وزير الاقتصاد محمد الحويج اليوم السبت خلال اجتماعه مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة الجفارة أن الوزارة تعمل على تطوير اللوائح التنظيمية لغرف التجارة والصناعة بما يتناسب مع التطورات الإقتصادية والتجارية على المستوى المحلي والدولي حتى تساهم في تفعيل المناطق الصناعية والزراعية بالدولة وجلب المستثمرين من القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد أن الحويج أكد خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة على ضرورة البدء في تفعيل غرفة التجارة والصناعة الجفارة ووضع خطة عمل وفق رؤية واضحة تساهم في التنمية الإقتصادية بالمنطقة الواقعة ضمن نطاق عملها وزيادة عدد الصناعات ورفع جودة المنتج المحلي والمشاركة في المعارض والمحافل الداخلية والخارجية بالتعاون مع مركز تنمية الصادرات بهدف تسويق المنتج المحلي خارجياً مشيراً إلى أن المنطقة الجغرفية الواقعة ضمن نطاق عمل الغرفة تعد منطقة إقتصادية قادرة على دعم وتطوير الصناعة المحلية وتحقيق التنوع الاقتصادي بالمنطقة.

واطلع الوزير خلال الإجتماع على المشاكل والصعوبات التي تواجه الغرفة في تنفيذ مهامها كما ناقش عدد من المقترحات والأفكار التي تساهم في حلحلتها ودعم مجلس الإدارة في تفعيل الغرفة والاضطلاع بمهامها.

وشارك في الاجتماع رئيس لجنة الإشراف على إنتخابات الغرف ومسؤول ملف غرف التجارة والصناعة بوزارة الاقتصاد.