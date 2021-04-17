ارتفاع حالات كورونا المحتجزة في مركز عزل الواحات إلى 6

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا فرع الواحات، عن ارتفاع الحالات المحتجزة في في مركز عزل الواحات بمستشفى جالو العام إلى 6 حالات.

وكشفت اللجنة في بيان اليوم، عن دخول حالة جديدة لمركز عزل الواحات بمستشفى جالو العام، ليرتفع عدد الحالات بمركز العزل إلى 6.

وفي وقت سابق من اليوم، انطلقت الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا داخل بلدية طرابلس والمراكز الصحية الأخرى بالبلديات، بعد تجهيز 430 مرفقا صحيا في كل ربوع البلاد بكافة المستلزمات الصحية والإعلامية الخاصة بالحملة.

ووفق بيان للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، أقيم اليوم احتفال بمركز الصحي وسعاية بديري ببلدية طرابلس، بحضور مدير عام المركز، الدكتور بدر الدين بشير النجار، وعميد وأعضاء المجلس البلدي طرابلس المركز.

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