بشير أبوالقاسم

وهنا قبل الاجابة على هذا السؤال ، لابد من إن نحكي عن شيء مهم في عالم الكتابة يقولوله High Concept أو المفهوم العالي ، هو أحد أنواع العمل الفني الأساسية و يلي موجودة من بداية ظهور السينما بس تم التعامل معها كأسلوب فني و الإعتماد عليه من ثمانينات القرن الماضي لما دخلو مجموعة من الاقتصاديّن الي هوليود و قالو :

“خلاص معادش نبو نصرفو فلوس غير على أعمال نجاحها مضمون و أرباحها أضعاف مضاعفة و معليش يا فنانين يا حساسين عطونا الطريق شوي”

و العديد من المخرجين لعند اليوم صارو يلجئو لهذا الاسلوب هو صح أسلوب تجاري بس ناجح ، إذًا شن يعني إن يكون العمل الفني High Concept الأمر بسيط ، لما تكون القصة ذات مقدمة واضحة يسهل نقلها ، و عادة ما تتضمن فرضية يسهل طرحها و يتم ادارتها بواسطة مؤامرة مباشرة و تصنع من وراءها قصة سهل هضمها ، و عشان يتم كتابة عمل بهذا الشكل لابد من اللجوء الي شيء اسمه Big Idea أو الفكرة الكبرى ..!

القصة تدور في عالم أو عن شخصية في حالة ما ، و لو صار أي تغيير ولو بسيط في هذه الحالة هنا يخلق الحدث يلي ممكن يكون كوميدي أو درامي أو رعب ، بمعنى في فكرة كبرى أو قالب عام ذو خصائص معينة ادور فيه الأحداث ، يمكن التعبير عن هذا الاسلوب بسؤال واحد فقط وهو “ماذا لو ؟ “What If”

ماذا لو محامي أصبح لا يستطيع الكذب زي فيلم “liar liar” ، ماذا لو دمية في عالمنا أصبحت تتكلم زي فيلم “Ted” أيضاً في رواية 1984 لجورج أوريل كان السؤال “ماذا لو عشنا في مستقبل حكم شمولي؟”

تتمتع العديد من أشكال الأفكار High Concept بجاذبية تجارية كبيرة ، خاصةً في أنواع الرعب و الخيال والإثارة و الخيال العلمي ،

و هنا نبي نحكي عن “شط الحرية” يلي يعتبر واحد من هذه الأعمال و أهم أسباب نجاحة و رغم إن بسيط و أكيد لا يخلو من الأخطاء فهو High concept و الفكرة الكبرى أو Big Idea يلي فيه ، أن في ناس بسطاء عايشين في مكان بدائي جداً يخلو من كل معالم الحياة العصرية و بالمصادفة في كل فترة يحل عليهم أمر بعيد عن خلفيتهم الثقافية كل البعد فكيف حيتعاملو معاه و كيف حتكون ردود فعلهم يلي غالبا حتخلق جو كوميدي ، ليش كوميديا شط الحرية مش مبتذلة لأن في فكرة كبرى سهلت علينا هضم كل النكت و الدعابات يلي تم طرحها في المسلسل .

و هنا السؤال :

“ماذا لو تم بث شبكة انترنت وسط نجع من نجوع ليبيا الحبيبة ؟”

أه نسيت زي مافي High Concept أيضا في Low Consept أو المفهوم المنخفض ، حنحكي فيه مرة أخرى.

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