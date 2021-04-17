ست حالات كورونا بمركز عزل الواحات

أعلنت اللجنة الطبية الإستشارية لمكافحة فيروس كورونا فرع الواحات اليوم السبت ارتفاع عدد الحالات بمركز عزل الواحات بمستشفى جالو العام إلى ست حالات بعد دخول حالة جديدة اليوم السبت.

وأكدت اللجنة الطبية الإستشارية لمكافحة فيروس كورونا فرع الواحات عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” دخول حالة جديدة لمركز عزل الواحات بمستشفى جالو العام وبذلك يكون عدد الحالات بمركز العزل الواحات ست حالات.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن أمس السبت أن إجمالي الإصابات بكورونا بلغ 171131فيما بلغ عدد الحالات النشطة : 11905 و المتعافين : 156344 و الوفيات: 2882 حالة.