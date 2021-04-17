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مدير فريق الرصد والاستجابة السريعة بزليتن يؤكد استلام الكمية المخصصة من اللقاحات للبلدية

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد مدير فريق الرصد والاستجابة السريعة بزليتن ميلاد سبيقة، استلام الكمية المخصصة للبلدية من لقاح “أسترزينيكا” بعدد 1820 جرعة و 2100 جرعة من لقاح “سبوتنيك“.

سبيقة قال في تصريحات لإذاعة زليتن أمس الجمعة وفقاً لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين إن الحملة المخصصة للتطعيمات ستنطلق الأحد بكافة المراكز الصحية المحددة والمسجلة بالمنظومة.

وأوضح أن الأولوية للتطعيمات ستكون للعاملين بالمراكز الصحية والمستوصفات وقسم العزل والفلترة والمختبر المرجعي.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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