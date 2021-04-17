الهادي الصغير: لا أتوقع تعيين المناصب السيادية قبل عيد الفطر

قال عضو لجنة اختيار المناصب السيادية بمجلس النواب الهادي الصغير، إن اللجنة ستشرع مساء الاثنين بعد جلسة النواب، في فرز ملفات المتقدمين لشغل المناصب السيادية، ونتوقع الانتهاء منها الجمعة أو السبت المقبلين، وعدد المتقدمين يقارب 970 ملفا.

أضاف في تصريحات صحفية: “تركنا أمر النائب العام ورئيس المحكمة العليا للمجلس الأعلى للقضاء ليختار شخصية لكل منهما وتزكيها اللجنة فحسب، وذلك حتى لا يخضع هذان المنصبان المهمان للمساومات، و الميزانية ستُعرَض الاثنين القادم، وسنستغلّ الوقت في مناقشة الهيئات القضائية لو جُهّزت، ولا نتوقع الانتهاء من اختيار شاغلي المناصب السيادية قبل اعتماد الميزانية”.

وتابع قائلا: “المناصب السيادية تحتاج أكثر من 7 أيام نختار خلالها 7 ملفات لكل منصب (عدا النائب العام ورئيس المحكمة العليا كما سبق)، ثم تُحال على مجلس الدولة ليختار منها 3 ملفات يصوت عليها النواب في جلسة خاصة، ونتوقع ألّا تكتملَ إجراءات تعيين شاغلي المناصب واعتمادهم من النواب قبل عيد الفطر”.