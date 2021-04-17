انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا في طرابلس

انطلقت صباح اليوم السبت، الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا داخل بلدية طرابلس والمراكز الصحية الأخرى بالبلديات، بعد تجهيز 430 مرفقا صحيا في كل ربوع البلاد بكافة المستلزمات الصحية والإعلامية الخاصة بالحملة.

وقال بيان للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، ان الحملة افتتحت من المركز الصحي وسعاية بديري، بحضور مدير عام المركز، الدكتور بدر الدين بشير النجار، وعميد وأعضاء المجلس البلدي طرابلس المركز.

وقام مدير عام المركز، الدكتور بدر الدين النجار وعميد البلدية وأعضاء المجلس البلدي، بجولة داخل المركز الصحي وسعاية بديري، لأخذ التطعيم والاطلاع على آلية سير حملة التطعيم للمواطنين، والاطمئنان علي سير العمل لنجاح الحملة.