فتح منظومة التسجيل في الانتخابات البلدية في 37 مدينة ليبية

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية فتح منظومة تسجيل الناخبين في 37 بلدية من مختلف مناطق ليبيا.

وقالت اللجنة إن البلديات التي فتحت فيها منظومة تسجيل الناخبين في المنطقة الغربية هي، عين زارة، ابوسليم، جنزور، الخمس، مسلاته، قصر بن غشير، بلدية السائح، اسبيعة، الاصابعة، صرمان، ظاهر الجبل، الزنتان، ترهونة، يفرن، الشقيقة.

وفي المنطقة الوسطى فتحت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية منظومة تسجيل الناخبين في مدن سرت، هراوة، خليج السدرة.

أما في المنطقة الشرقية ففتحت المنظومة في ، شحات، جردس العبيد، الأبيار، سلوق، قمينس، طبرق، المرج، ساحل الجبل، امساعد، تازربو، بئر الاشهب، أم الرزم، القبة، البريقة، توكرة، مرادة، درنة، الابرق، القيقب.

وأوضحت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية في بيانها طريقة التسجيل، من خلال أرسل رسالة نصية إلى 11711 تحتوي على، الرقم الوطني ثم (#) ثم رقم المركز الانتخابي.