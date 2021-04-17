حويلي: تغيير ستيفاني أثر علينا سلباً.. والخلاف حول الانتخابات الشعبية المباشرة طبيعي

قال عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي عبد القادر حويلي، إنهم بصدد تقديم تقرير لملتقى الحوار هذا الأسبوع، وننتظر مخرجات اللجنة الدستورية واعتمادها من مجلسي النواب والدولة، وفق قوله.

أضاف في تصريحات صحفية: “دعوة مجلس الأمن إلى ضرورة إنجاز الاستحقاق الدستوري والقانوني للانتخابات جيدة، لكنها دعوة مفتوحة وغير ملزم، والليبيون غير متفقين في هذا المسار”.

وواصل حويلي: “تغيير رئاسة البعثة أثّر سلبا في مسار الحوار السياسي وعمل اللجنتين القانونية والدستورية، وتمديدُ عمل اللجان ليس في صالح الجميع، و وجود خلاف بين أعضاء اللجنة القانونية أمر طبيعي، وإرضاء الجميع غايةٌ لا تُدرَك، ونقاط الخلاف ستحال على ملتقى الحوار ليصوت عليها”.

واختتم حويلي قائلا: “من أبرز الخلافات هل يكون انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب أو عبر مجلس النواب، وتغيير جزء من نص القسم الدستوري” على حد تعبيره.