«الأرصاد»: المنخفض الصحراوي يغادر الأجواء الليبية الشرقية

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية بداية مغادرة المنخفض الصحراوي الأجواء الليبية الشرقية، مساء السبت، متوقعًا تحسن الأجواء وتراجع درجات الحرارة على الشمال الشرقي، مع بقائها مرتفعة على الجنوب الشرقي.

وتسبب المنخفض في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، إضافة إلى هبوب رياح نشطة على الدواخل والجنوب، حسب بيان منشور على صفحة المركز بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

– «الأرصاد»: الحرارة مرتفعة في غالب المناطق الشرقية ومنخفضة في الغربية

وتوقع المركز تكاثر السحب في بعض مناطق الشمال الغربي، غدًا الأحد، ما قد يتسبب فى زخات خفيفة من المطر، مع ميل درجات الحرارة للاعتدال. فيما تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض غدًا، على الجنوب الغربي، وتكون أكثر انخفاضًا، الإثنين.

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