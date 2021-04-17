ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

17 April, 2021

أبحرت السبت ناقلة نفط من ميناء الحريقة النفطي في طبرق بعد اكتمال شحن مليون برميل من النفط الخام.

وقالت الشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية، إن الناقلة النفطية، “سي هاملتون” أبحرت تحمل من أرصِفة شركة الخليج العربي بميناء الحريقة النفطي، محمله بـ “مليون برميل” من النفط الخام.

وكانت الناقلة قد رست الجمعة على الرصيف لشحن الكمية.

وهذه تعد ثاني شحنة في غضون 5 أيام تبحر من ميناء الحريقة النفطي، إذ أبحرت الثلاثاء ناقلة النفط “ليبيا” من أرصِفة شركة الخليج العربي بميناء الحريقة النفطي، محمله كذلك بـ”مليون برميل” من النفط الخام.