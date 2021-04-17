العرفي: إعلان أسماء شاغلي المناصب السيادية الخميس المقبل على أقصى تقدير

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، أن إعلان أسماء شاغلي المناصب السيادية سيجري الخميس المقبل على أقصى تقدير، موضحًا أن قائمة الأسماء ستكون جاهزة قبل اعتماد الميزانية الجديدة.

العرفي أضاف – وهو عضو اللجنة المكلفة باستلام ملفات الراغبين في شغل المناصب السيادية – في تصريحات صحفية أن اللجنة ستبدأ مساء الإثنين المقبل في فرز ملفات المتقدمين لشغل المناصب السيادية.

وذكر أن الأعضاء والملفات المستلمة سيصلون طبرق صباح الإثنين، قائلا إنه لا يتوقع التصويت على المناصب السيادية في جلسة النواب الإثنين المقبل، وأن الجلسة ليست لإقرار الميزانية بل لدراستها وإبداء الملاحظات عليها.

وطالب مجلس الأمن، أمس الجمعة، في قراره رقم 2570 لسنة 2021م، مجلس النواب بضرورة اتخاذ الإجراءات المبينة في خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي لتيسير إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأوضح أن دور السلطة التنفيذية المؤقتة ينحصر في التجهيز للانتخابات المقبلة يوم 24 ديسمبر المقبل، مطالبا البرلمان باعتماد القاعدة الدستورية، وإذا أخفق يؤول الأمر إلى ملتقى الحوار السياسي، على أن تكون جاهزة بحلول الأول من يوليو المقبل؛ لإتاحة الوقت الكافي لمفوضية الانتخابات للاستعداد وفقا للجدول الزمني المحدد، مؤكدًا أن انتخابات 24 ديسمبر ستكون برلمانية ورئاسية مباشرة.

ورحب قرار مجلس الأمن الذي جاء في 22 فقرة، باتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر الماضي، مشيرا إلى التزام المشاركين في مؤتمر برلين بالامتناع عن التدخل في النزاع المسلح أو في الشؤون الداخلية لليبيا، وإلى دعوتهم الجهات الفاعلة الدولية إلى أن تحذو حذوهم.