الكوني يناقش مع بوغدانوف تعزيز العلاقات الروسية الليبية

أجرى المبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية لمنطقة الشرق الأوسط والدول الأفريقية، نائب وزير خارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف محادثة هاتفية مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان طالعته “الساعة 24″، إن المحادثة التي جرت أمس الجمعة ناقشت مجموعة من القضايا المتعلقة بتعزيز العلاقات الروسية الليبية.

وأضاف البيان أن المحادثة الهاتفية تضمنت التعاون التجاري والاقتصادي والإنساني وغيرها من المجالات ذات الأولوية، والتي تأتي في ضوء نتائج زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة إلى موسكو.