بوغدانوف يجري محادثتين هاتفيتين مع كوبيش والكوني

أخبار ليبيا24

قالت الخارجية الروسية، السبت، إن المبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية لمنطقة الشرق الأوسط والدول الأفريقية، نائب وزير خارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف أجرى محادثات هاتفية مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني.

وأفادت الخارجية الروسية، أن المحادثات الجمعة تطرقت لمجموعة من القضايا المتعلقة بتعزيز العلاقات الروسية الليبية، متضمنة التعاون التجاري والاقتصادي والإنساني وغيرها من المجالات ذات الأولوية، والتي أتت في ضوء نتائج زيارة رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبية، إلى موسكو اليومين الماضيين.

كما أجرى بوغدانوف السبت محادثة هاتفية مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، يان كوبيش.

وقالت الخارجية الروسية، إن المحادثات ركّزت على تنفيذ بنود خارطة الطريق للتسوية التي اعتمدها منتدى الحوار السياسي الليبي في نوفمبر 2020، بما في ذلك إجراء الانتخابات الوطنية المقررة في 24 ديسمبر من هذا العام.