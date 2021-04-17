ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

17 April, 2021

أكد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي ،السبت ،أن إعلان أسماء شاغلي المناصب السيادية سيجري الخميس المقبل على أقصى تقدير، موضحًا أن قائمة الأسماء ستكون جاهزة قبل اعتماد الميزانية الجديدة.

و أضاف العرفي ،في تصريحات صحفية أن اللجنة ستبدأ مساء الإثنين المقبل في فرز ملفات المتقدمين لشغل المناصب السيادية.

و وذكر العرفي و هو عضو اللجنة المكلفة باستلام ملفات الراغبين في شغل المناصب السيادية ،أن الأعضاء والملفات المستلمة سيصلون طبرق صباح الإثنين، قائلا إنه لا يتوقع التصويت على المناصب السيادية في جلسة النواب الإثنين المقبل، وأن الجلسة ليست لإقرار الميزانية بل لدراستها وإبداء الملاحظات عليها.