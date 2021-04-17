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الدبيبة وماكرون يبحثان آليات الانتقال إلى “انتخابات ديسمبر”

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مكالمة هاتفية، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أمس الجمعة، وفق ما أعلنت السفارة الفرنسية في ليبيا، السبت.

وأشارت السفارة بحسابها في “تويتر”، إلى أن ماكرون والدبيبة، بحثا آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، وآليات الانتقال إلى الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل.

وناقشت المحادثات بين الدبيبة وماركون، توحيد المؤسسات، ورحيل القوات الأجنبية من ليبيا، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وفق السفارة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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