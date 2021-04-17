الدبيبة وماكرون يبحثان آليات الانتقال إلى “انتخابات ديسمبر”

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مكالمة هاتفية، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أمس الجمعة، وفق ما أعلنت السفارة الفرنسية في ليبيا، السبت.

وأشارت السفارة بحسابها في “تويتر”، إلى أن ماكرون والدبيبة، بحثا آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، وآليات الانتقال إلى الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل.

وناقشت المحادثات بين الدبيبة وماركون، توحيد المؤسسات، ورحيل القوات الأجنبية من ليبيا، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وفق السفارة.

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