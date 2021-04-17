الحويج يدعو إلى تفعيل غرفة التجارة والصناعة الجفارة

شدد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، على ضرورة البدء في تفعيل غرفة التجارة والصناعة الجفارة، ووضع خطة عمل وفق رؤية واضحة تسهم في التنمية الاقتصادية بالمنطقة الواقعة ضمن نطاق عملها.

ودعا الحويج، خلال اجتماع ضم رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة الجفارة، إلى زيادة عدد الصناعات ورفع جودة المنتج المحلي والمشاركة في المعارض والمحافل الداخلية والخارجية بالتعاون مع مركز تنمية الصادرات بهدف تسويق المنتج المحلي خارجياً

ووفق بيان للوزارة، فقد اطلع الوزير خلال الاجتماع على المشاكل والصعوبات التي تواجه الغرفة في تنفيذ مهامها كما ناقش عددا من المقترحات والأفكار التي تسهم في حلحلتها ودعم مجلس الإدارة في تفعيل الغرفة والاضطلاع بمهامها.

وأكد الحويج أن “الوزارة تعمل على تطوير اللوائح التنظيمية لغرف التجارة والصناعة بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية والتجارية على المستوى المحلي والدولي حتى تسهم في تفعيل المناطق الصناعية والزراعية بالدولة وجلب المستثمرين من القطاع الخاص المحلي والأجنبي”.

وأشار إلى أن المنطقة الجغرافية الواقعة ضمن نطاق عمل غرفة التجارة والصناعة الجفارة تعد “منطقة اقتصادية قادرة على دعم الصناعة المحلية وتطويرها وتحقيق التنوع الاقتصادي في المنطقة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية