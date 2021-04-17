وزير الشباب يستمع إلى المشكلات التي تواجه أبناء مسلاتة

زار وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية “فتح الله الزني”، اليوم السبت، مدينة مسلاتة رفقة مدير مكتب الوزير ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية ومدير إدارة المشروعات ومدير إدارة الفروع.

وقالت وزارة الشباب في بيان طالعته “الساعة 24″، إن الزيارة جاءت للوقوف على ما يمر به قطاع الشباب من عراقيل وبحث آليات دعم كافة مكونات القطاع بالمدينة.

وكان في استقبال الوزير عدد من الشخصيات بالمجلس البلدي مسلاتة وفوج كشاف مسلاتة وعدد من أعضاء مجلس الحكماء والأعيان وعدد من الفعاليات الشبابية والمنظمات المهتمة بالشأن الشبابي.

واستمع الوزير إلى المشاكل والعراقيل التي تواجه الشباب بالمدينة والمقترحات والمشاريع التي من شأنها تطوير مهارات الشباب وتوجيههم إلى الطريق الصحيح بدلا من انجرارهم إلى الظواهر الهدامة.

وأعرب الوزير عن سعادته بحسن الاستقبال، وأكد أن الوزارة لن تكون وزارة للوعود إنما ستكون وزارة للإنجاز، تعمل على حل الإشكاليات وتنفيذ السياسات التي تخدم صالح الشباب وفقا للإمكانيات المتاحة لها.