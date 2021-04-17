وزير الصحة يعلن عن انطلاق حملة التطعيمات بالمنطقة الشرقية (فيديو)

أعلن وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي، السبت، عن انطلاق حملة التطعيمات ضد فيروس كورونا المستجد وذلك بعد وصول شحنة اللقاحات من مخازن الامداد الطبي بوزارة الصحة بطرابلس الى مخازن جهاز الامداد ببنغازي.



وبحسب المكتب الإعلامي لوزير الصحة، فإن الشحنة بلغت حوالي 50000 شحنة من لقاح كورونا سيتم توزيعها على مختلف المراكز الصحية المحددة بالتطعيمات بمختلف مدن وقرى المنطقة الشرقية.

الاعلان جاء بعد الجولة التي قام بها الوزير رفقة رئيس ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية اسماعيل العيضة ومدير ادارة التفتيش والمتابعة الاستاذ نوري الفسي على مخازن الأدوية وجهاز الامداد الطبي بالمنطقة الشرقية.

