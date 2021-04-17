شركة المدار الجديد تنظم حملة إفطار مع المدار (صور)

أطلقت شركة المدار الجديد إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للاتصالات ،اليوم السبت ،حملتها “إفطار مع المدار” والتي ستكون طيلة شهر رمضان المبارك .

و تهدف الحملة توزيع إفطارا على المارة والعمالة الاجنبية بالتعاون مع رجال الامن، قبيل أذان المغرب، مع رسالة فحواها ” لا تسرع سلامتك تهمنا … وحياتك غالية علينا “.

وقالت الشركة إن هذه الحملة تأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها وتسير على نهجها شركة المدار الجديد.من جانب آخر أعلنت الشركة القابضة للاتصالات أن حكومة الوحدة الوطنية اعتمدت خدمات سحابة المدار لتوفير خدمات الحوسبة السحابية لكل القطاعات العامة ،وتشمل هذه القطاعات الوزارات والمؤسسات والمصالح والشركات العامة، وفق بيان للشركة القابضة نشرته اليوم.