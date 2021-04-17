اتفاقية لتشغيل الشباب في مناطق المنشآت النفطية

التقى وزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، في مقر وزارة العمل والتأهيل.

ونوقشت في الاجتماع، مسألة تأهيل الشباب الباحثين عن عمل في قطاع النفط، عبر خطة الوزارة، بتنفيذ برامج تدريبية متخصصة للخريجين والراغبين في دخول قطاع النفط، مع ضرورة بدء الشركات النفطية العمل من مقارها في الجنوب، بما يسهم في التنمية المكانية وتشغيل الشباب في تلك المناطق والأخرى المحيطة بها.

وكان وزير العمل علي العابد الرضا، تفقد مركز رفع الكفاءة المهنية في بلدية الزاوية واطلع على سير العمل فيه.

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