الكوني يبحث مع بوغدانوف تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والإنساني

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط والدول الأفريقية، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، تعزيز العلاقات الروسية – الليبية، خاصة على مستوى التعاون التجاري والاقتصادي والإنساني.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الكوني، أمس الجمعة، وركز على «بحث القضايا المتعلقة بتعزيز العلاقات الليبية – الروسية»، حسب بيان للخارجية الروسية نقلته وكالة الأنباء الليبية «وال»، السبت.

– الدبيبة من موسكو: نرغب في بناء جسور جديدة مع روسيا

ويأتي الاتصال متزامنًا مع الزيارة الرسمية التي أجراها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة منذ اليومين الماضيين، التي التقى خلالها رئيس الحكومة الروسية، ووزير الدفاع، وشدد خلالها على الرغبة في «بناء جسور جديدة» بين البلدين، متوقعًا «فتح صفحة جديدة» مع موسكو.

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