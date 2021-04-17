ليبيا الان

الكوني يبحث مع بوغدانوف تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والإنساني

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط والدول الأفريقية، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، تعزيز العلاقات الروسية – الليبية، خاصة على مستوى التعاون التجاري والاقتصادي والإنساني.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الكوني، أمس الجمعة، وركز على «بحث القضايا المتعلقة بتعزيز العلاقات الليبية – الروسية»، حسب بيان للخارجية الروسية نقلته وكالة الأنباء الليبية «وال»، السبت.

– الدبيبة من موسكو: نرغب في بناء جسور جديدة مع روسيا

ويأتي الاتصال متزامنًا مع الزيارة الرسمية التي أجراها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة منذ اليومين الماضيين، التي التقى خلالها رئيس الحكومة الروسية، ووزير الدفاع، وشدد خلالها على الرغبة في «بناء جسور جديدة» بين البلدين، متوقعًا «فتح صفحة جديدة» مع موسكو.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • تعاون … اقتصادي … خارجي ..!!!
    سوْال يطرح نفسه
    – ما الذي جعل المواطن الليبي تلقبه الحكومة الليبية ” بالمسكين ” او المواطن المسكين -.؟!! –
    الجواب :- على هيءة نقاط : وناقش كل نفطة مع زميل لك :-
    1- الفساد وقلة المحاسبة والقضاء 2- ضعف شخصية ادارات الرقابة الاداريةً امام المغريات المالية والرشاوي
    – اكل المسؤلين والاداريين – الربا والسحت واموال الأيتام وارزاق الشهداء واموال الارامل
    3- الكذب على الناس وقول الزُّور وفعله والاستنصار بالأجنبي
    واستنكار جهود ابن البلاد واعتباره العدو الذي سيطمع في مراكز الفاسدين – وكراسيهم .
    4- قلة الشورى بين ابناء الدين الواحد وأبناء الوطن الواحد وعدم اتخاذ اي إجراءات لنصرة المظلومين او إصلاح الادارات والعمل من اجل الوطن وليس المال والمناصب –
    مثال
    الدول الغنية والمتطورة حديثا مثل الامارات العربية المتحدة
    استخدمت التطور الدوبلوماسي والامني حتى لابناء بلادهم فالخارج والداخل وشركاتهم العامة مثل شركة الطيران والموانيء وغيره
    حتى المواطن له الحق في ارسال مبلغ مالي اليه فالخارج لإعانة نفسه اذا تعرض لحادث ما او لم يستطع العمل او اعانة لدراسته او لعودته لبلاده –
    لكن في ليبيا لا تجد الا المصالح والقبلية الي اكلت مال الأيتام وشردت الارامل وقتلت الشباب وحطمت الأحلام والطموحات بالجري واللهث وراء الأجانب حتى في التوظيف داخل المؤسسات الوطنية
    الليبية
    والدوس على احلام ومستقبل المواطنين بكل رعونة وجشع فقط لاجل المصالح والمال
    كيف لوطن جريح ان يرتقي بوجود كل هولاء النواب والقبائل والاحزاب والتجار والاجانب والمخربين
    دون اي قضاء او محاسبة او رقابة او قوة حماية او امّنً اقتصادي اداري او قضاء تشريعي ليبي ليبي
    وعدم تهميش الجنوب والمناطق والوقوف بتباث امام الأزمات حتى تنقشع سحابة الهم والدرك والنظر الى الاصلاح – بكل جدية ورجولة
    بِسْم الله الرحمن الرحيم
    ” لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ”
    صدق الله العظيم

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