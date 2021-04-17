ليبيا الان

«الكهرباء»: قطع التيار 3 ساعات عن 4 مناطق غدا

تم النشر منذُ 56 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء قطع التيار الكهربائي، الأحد، عن أربع مناطق من الساعة الثامنة حتى 11 صباحًا؛ جراء أعمال تجديد مكونات محطة «بئر غنم» جهد «220/30/11 ك.ف».

وقالت الشركة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن أعمال التجديد ستتسبب في فصل التغذية الكهربائية عن جميع الخطوط المتغذية من محول «بئر غنم جهد 220/30 ك.ف» وذلك لتأمين موقع العمل.

– إدخال محطة تحويل أوباري على شبكة الكهرباء

وشملت المناطق التي ستتعرض غدًا لانقطاع التيار الكهربائي «بئر هويسه 1*2 ، وادي الحي، جنوب صرمان، قرية ناصر».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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