ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

17 April, 2021

قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح، إن المفوضية تحتاج دعما مالية بقيمة 50 مليون دينار إضافية لإتمام الاستحقاق لتغطية الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة.

وكشف السائح في تصريحات صحفية السبت، أن المفوضية طلبت في السابق 50 مليونا فقط، لأنها كانت تتوقع إجراء انتخابات برلمانية فحسب، ولكن المبلغ لا يكفي لإجراء الانتخابات الرئاسية التي قال إنها تستغرق وقتا وجولات أكثر، كما أن موظفي المفوضية وعددهم 35 ألفا بحاجة إلى مصاريف أيضا.

وأضاف أن المفوضية لديها ما يكفي من الميزانية لتغطية مصاريف التجهيز، لكن سيكون هناك نقصا في مصاريف التنفيذ، مشيرا إلى أنه خاطب رسميا حكومة الوحدة الوطنية أوضح لها احتياجاتها لهذا المبلغ الإضافي.

وتابع قائلا إن المفوضية تدرس حاليا مسألة تسجيل الناخبين قبل تسلّم القاعدة الدستورية في يوليو للاستفادة من الوقت، مشيرا إلى أن مطالبة مجلس الأمن بضرورة الانتهاء من القاعدة الدستورية قبل يوليو المقبل جاء بناء على طلب المفوضية.

وأكد السائح أن المفوضية لم تتسلّم أي مبالغ مالية من المجتمع الدولي، وكلّ ما ينشر ويتم تداوله عن الدعم الدولي هو مُقدَّم للأمم المتحدة.

وأشار رئيس المفوضية إلى أن المسؤولين الليبيين يطالبون بإجراء انتخابات بإشراف الأمم المتحدة لا المفوضية ومن ثَمّ يأتي دور المفوضية، والأمم المتحدة التي تعمل بأموال المجتمع الدولي.