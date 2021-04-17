الحويج يشدد على ضرورة البدء في تفعيل غرفة التجارة والصناعة بالجفارة

ناقش وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، محمد الحويج، خلال اجتماعه برئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة الجفارة وبعض المسؤولين، الصعوبات التي تواجه الغرفة في تنفيذ مهامها، وسبل حلها.

الحويج أكد خلال الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان الوزارة، على تطوير اللوائح التنظيمية لغرف التجارة والصناعة، مشددا على ضرورة البدء في تفعيل الغرفة ووضع خطة عمل تسهم في التنمية الاقتصادية، إضافة إلى زيادة الصناعات والمشاركة في المعارض الداخلية والخارجية بالتعاون مع مركز تنمية الصادرات، بهدف تسويق المنتج المحلي خارجيا.

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