ليبيا الان

عبدالسلام نصية: يجب التجهيز للانتخابات للخروج من الفوضى

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رحب عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، بقرار مجلس الأمن الداعم للعملية السياسية في ليبيا.

وقال نصية في تغريدة على “تويتر”، رصدتها “الساعة 24″، “‏بعد صدور القرار 2570 من مجلس الأمن، الذي يؤكد على الالتزام بخارطة الطريق وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر، وبعد ارتفاع أصوات الليبيين المطالبة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة، يجب الآن بدء العمل على التجهيز لهذه الانتخابات للخروج من الفوضى”.

وأعلن مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة، تبنيه بالإجماع قرارا يدعم العملية السياسية في ليبيا.

ويدعو مجلس الأمن الدولي في قراره إلى سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير، ويفوض مجلس الأمن الدولي فريقا من 60 شخصا مدنيا بمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.

الوسوم

ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك