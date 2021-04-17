عبدالسلام نصية: يجب التجهيز للانتخابات للخروج من الفوضى

رحب عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، بقرار مجلس الأمن الداعم للعملية السياسية في ليبيا.

وقال نصية في تغريدة على “تويتر”، رصدتها “الساعة 24″، “‏بعد صدور القرار 2570 من مجلس الأمن، الذي يؤكد على الالتزام بخارطة الطريق وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر، وبعد ارتفاع أصوات الليبيين المطالبة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة، يجب الآن بدء العمل على التجهيز لهذه الانتخابات للخروج من الفوضى”.

وأعلن مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة، تبنيه بالإجماع قرارا يدعم العملية السياسية في ليبيا.

ويدعو مجلس الأمن الدولي في قراره إلى سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير، ويفوض مجلس الأمن الدولي فريقا من 60 شخصا مدنيا بمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.