الدبيبة يؤكد على وضع الإمكانات المادية واللوجستية تحت تصرف مفوضية الانتخابات

رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد دبيبة، بقرار مجلس الأمن، مطمئنا المجتمع الدولي إلى أن الحكومة تضع كافة الإمكانات المادية واللوجستية تحت تصرف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من أجل التأكد من إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة في موعدها المقرر في ال24 من ديسمبر المقبل.
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قناة ليبيا
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