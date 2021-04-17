السفير الليبي في روما يطالب بسرعة فتح المجال الجوي الليبي الإيطالي

طالب السفير الليبي في روما عمر الترهوني بسرعة فتح المجال الجوي الليبي الإيطالي في أقرب وقت ممكن، داعيا إلى رفع الحظر المفروض على طيران ليبيا، وذلك نظرا لأهمية وجود اتصالات مباشرة بين البلدين.
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قناة ليبيا
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