ليبيا الان

بلقاسم دبرز: يجب ردع كل من لا يمتثل للحكومة والاتفاق السياسي

تم النشر منذُ 40 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رحب عضو مجلس الدولة الاستشاري، بلقاسم دبرز، بقرار مجلس الأمن الداعم للعملية السياسية في ليبيا.

ورأى دبرز في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن كل ما صدر من مجلس الأمن يصب نسبيا في مصلحة الوطن على المدى البعيد، مطالبا بفرض العقوبات وردع كل من لا يمتثل للاتفاق السياسي وللحكومة، لنتمكن “من الذهاب إلى مرحلة استقرار دائم ينهي العبث المتمثل في الانقلابيين وغيرهم”، حسب قوله.

ووصف عضو مجلس الدولة القائد العام للجيش الوطني الليبي خليفة حفتر بالمجرم، مدعيا أنه لا يُؤمن جانبه إطلاقاً ولا يمكن الوثوق فيه.

وأشار دبرز إلى أن تواجد مراقبين دوليين بعدد الـ 60 مراقبا ومهمتهم محددة سلفاً أمر مهم وفي مصلحة البلاد، وفق قوله.

وزعم عضو المجلس أن مشروع الدستور الذي أنجزته الهيئة التأسيسية مشروع وطني بامتياز وجاهز للاستفتاء عليه.

وأعلن مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة، تبنيه بالإجماع قرارا يدعم العملية السياسية في ليبيا.

ويدعو مجلس الأمن الدولي في قراره إلى سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير، ويفوض مجلس الأمن الدولي فريقا من 60 شخصا مدنيا بمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • اخوانى حقير خائن للوطن ويتنفس الكذب فالمشير ياحقير من وفر الحماية بقوات الجيش الوطنى لجلستى البرلمان بسرت وطبرق لنيل الثقة وحلف اليمين التى حضرها السفير التركى والسفيه خالد المشرى الذى تطاول عليه المشير ومع ذلك لم يعاقبه وهو فى حمايته مما يدل على انك تتنفس الكذب فالمشير خليفة حفتر وهو فى طرابلس يسيطر عبى اجوائها لم يقصف اى منشآة حكومية ولا اى قيادات سياسية وركز على اوكار الارهاب والمشير ياحقير احترم رئيس الحكومة المدنية برئاسة عبدالله الثنى لانها نالت ثقة الشعب وعندما نالت حكومة الوحدة الوطنية الثقة تسلمت السلطة من الحكومة المؤقتة فى حماية الجيش الوطنى بينما طرابلس تتناحر فيها المليشيات واخر ضحاياها بالامس طالب برئ ولا يستطع احد السيطرة على اجرام غنيوة ولا حتى طرطور الدفاع الجديد .
    ونهايتكم يادبرز كالعادة فى السجون ياميبون والمتغطى باردوغان عريان فهو يقدم الاخوان الان قربان لسيدك السيسى الذى حبس ربكم الاعمى المرشد العام للخوان بعد ان كان يوعد الاخوان بعودة مرسى للقصر واسقاط الانقلاب وغيره من كلام الكلاب وغدا سترى اردوغان وهو يتوسل لحفتر ليرضى عنه ومستعد يعبيكم فى شكاير ويرسلكم قربان لحفتر ولكنكم اتفه من قبول الهدية بل ارسالكم للسجون افضل مستقر للاخوان المثليين اخوان دبرز

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