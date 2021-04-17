الشروع بتفعيل المشاريع التنموية في أبوسليم

شهد المجلس البلدي أبوسليم، توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين البلدية وشركة الإنماء للاستثمارات السياحية والعقارية القابضة والتابعة لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم تفعيل المشاريع التنموية التي تنفذها الشركة القابضة والشركات التابعة لها، وذلك ضمن خطة البلدية لإعادة حركة البناء والإعمار والتطوير العمراني.

وتهدف هذه الاتفاقية، حسب ما تضمنته، لتشغيل أكبر عدد من الشباب الباحثين عن عمل، وتطوير البنية التحتية، وإنشاء مراكز خدمية واستثمارية عصرية تواكب التطور العمراني.

وأعلن المجلس البلدي أبوسليم، مؤخرا، انطلاق عجلة إعادة الإعمار والبناء في البلدية، بمباشرة الشركة الليبية للتنمية والاستثمار، استكمال مشروع المركب التجاري طريق المطار “زمردة طرابلس”، بجانب الإشارة الضوئية طريق المطار.

وأشار المجلس البلدي؛ إلى أن مباشرة استكمال المشروع تأتي في إطار سعي حكومة الوحدة الوطنية لتفعيل المشاريع المتوقفة منذ سنوات، والتي سيكون لها الأثر في تحسين البنية التحتية، والدفع بعجلة التنمية والاقتصاد، في ظلّ الظروف الأمنية الملائمة، وتعاون أهالي وسكان البلدية.

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