فرنسا تجدد دعوتها للانسحاب السريع للمرتزقة الأجانب من ليبيا

رحبت السفارة الفرنسية لدى ليبيا باعتماد مجلس الأمن للقرار 2570 بشأن دعم الحكومة الليبية المسؤولة عن قيادة الانتخابات المقررة في ليبيا في 24 ديسمبر 2021.

وأكدت السفارة في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” أن قرار مجلس الأمن يدعو إلى الانسحاب السريع للقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا ويؤكد أهمية الإدارة الشفافة والعادلة للموارد.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ،أجرى أمس الجمعة ،مكالمة هاتفية، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، ، وفق ما أعلنت السفارة الفرنسية في ليبيا، السبت.

وأشارت السفارة بحسابها في “تويتر”، إلى أن ماكرون والدبيبة، بحثا آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، وآليات الانتقال إلى الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل.

وناقشت المحادثات بين الدبيبة وماركون، توحيد المؤسسات، ورحيل القوات الأجنبية من ليبيا، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وفق السفارة.