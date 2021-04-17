«مكافحة المخدرات»: ضبط شخص بحوزته 5250 قرص ترامادول

أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اليوم السبت، ضبط شخص ليبي الجنسبة بحوزته ما يقرب من 5250 قرص من الترامادول.

وقالت الإدارة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن أعضاء فرع الساحل وجردس العبيد ضبطوا الشخص، الذي يسكن في مدينة سبها، واتخذوا حيالها الإجراءات القانونية من حيث الاختصاص ثم تمت إحالته إلى النيابة العامة.

– منطقة طبرق العسكرية تحبط تهريب 21 صندوق ترامادول وأسلحة وذخيرة

ومطلع أبريل الجاري، أحبطت منطقة طبرق العسكرية «تهريب كميات كبيرة من حبوب الهلوسة، و21 صندوق ترامادول، وبندقية دراقانوف، وسبعة صناديق ذخيرة، وسيارتين لاند كروزر».

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