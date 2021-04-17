“طرابلس المركز” تستعد لحملة التطعيمات ضد كورونا

يستعد فريق المكتب الصحي في بلدية طرابلس المركز بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، لتقديم التطعيمات المضادة لفيروس كورونا.

وأوضحت البلدية أن ذلك سيتم في المركز الصحي وسعاية البديري والمركز الصحي شهداء أبومليانة، وأن المستهدفين بالدرجة الأولى هم الأطقم الطبية وكبار السن.

وأصدر وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية، علي الزناتي، الأسبوع الماضي، تعليماته للبدء بتوزيع اللقاحات على مراكز التطعيم المختلفة، تمهيداً للشروع في الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

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