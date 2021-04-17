ليبيا الان

“طرابلس المركز” تستعد لحملة التطعيمات ضد كورونا

تم النشر منذُ 33 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يستعد فريق المكتب الصحي في بلدية طرابلس المركز بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، لتقديم التطعيمات المضادة لفيروس كورونا.

وأوضحت البلدية أن ذلك سيتم في المركز الصحي وسعاية البديري والمركز الصحي شهداء أبومليانة، وأن المستهدفين بالدرجة الأولى هم الأطقم الطبية وكبار السن.

وأصدر وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية، علي الزناتي، الأسبوع الماضي، تعليماته للبدء بتوزيع اللقاحات على مراكز التطعيم المختلفة، تمهيداً للشروع في الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك