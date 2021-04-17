الغارديان: جهاز خفر السواحل الليبي تسبب في مقتل مهاجرين غير شرعيين

ليبيا- سلط تقرير إخباري نشرته صحيفة الغارديان البريطانية على حادثة جرت في في صباح يوم الجمعة الموافق الـ16 من يونيو من العام 2017 قبالة سواحل ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى تلقي العقيد في جهاز خفر السواحل الليبي في حينها مسعود عبد الصمد مكالمة هاتفية في الساعة الـ8 و18 دقيقة من صباح ذلك اليوم من مسؤول بجهاز خفر السواحل الإيطالي أخبرها خلالها بمعاناة 10 زوارق لمهاجرين غير شرعيين أغلبها في المياه الإقليمية الليبية.

وبحسب التقرير رد عبد الصمد على المسؤول الإيطالي بالقول:”إنه يوم عطلة هنا ولكن يمكنني محاولة المساعدة وربما يمكننا أن نكون هناك غدا” ليدعي المسؤول الليبي في وقت لاحق من ذلك اليوم إن رجاله أنقذوا العديد من المهاجرين غير الشرعيين المنكوبين.

وأكد التقرير إن هذه المكالمة الهاتفية تم التنصت عليها وتسجيلها من قبل ممثلي الادعاء في إقليم صقلية الإيطالي في إطار التحقيقات في عمل جهات الإنقاذ البحري بتهمة التواطؤ المزعوم في تهريب البشر مبينا إن هذه المكالمة كشفت لا مبالاة أفراد في الجانب الليبي بشأن بمحنة مهاجرين غير شرعيين وبالقانون الدولي.

وأضاف التقرير إن هذه المكالمة الهاتفية تمثل جانبا من معلومات تم الكشف عنها مؤخرا من نصوص التنصت على هواتف مسؤولي خفر السواحل الليبي الواردة في ملف مسرب من 30 ألف صفحة أنتجه مدعون إيطاليون واطلعت عليه صحيفة الغارديان.

ووفقا للتقرير يتم نشر هذه المعلومات في سياق تحقيق تشترك فيه الغارديان والإذاعة العامة الإيطالية “راي نيوز” وصحيفة دوماني الإيطالية كاشفا عن علم سلطات إيطاليا بعدم رغبة أو قدرة نظيرتها في ليبيا على رعاية قوارب المهاجرين غير الشرعيين في البحر الأبيض المتوسط.

وكشف التقرير عن نصوص أظهرت محاولة المسؤولين الإيطاليين الاتصال بعبد الصمد ومسؤولين 2 آخرين على الأقل عدة مرات لتكون النتيجة في كثير من الأحيان سلبية لتفقد السلطات الإيطالية في النهاية الاتصال بالزوارق فيما تم تسليط الضوء على حادثة أخرى في الـ24 من مايو من العام 2017.

وبين التقرير إن قاربين غادرا ليبيا في ذلك اليوم وعلى متنهما مئات الأشخاص تعرضا لأعطال وانقلب أحدهما ليتصل الأشخاص الذين كانوا على متن القارب بخفر السواحل الإيطالي الذي اتصل بعبد الصمد55 مرة من دون تلقي رد ليغرق في حينها 33 شخصا يومها.

ونقل التقرير عن ريكاردو غاتي رئيس بعثة إنقاذ تابعة لمنظمة “الأذرع المفتوحة الاستباقية” غير الحكومية الإسبانية قوله إنه من المستحيل دائما الاتصال بالليبيين وإن أرقام الهواتف لا تعمل وغير موجودة ليشاطره فرانشيسكو كرياتسو المتحدث باسم زورق الإنقاذ التابع للمنظمات غير الحكومية “سوس مديتراني” الرأي.

وأضاف كرياتسو إن السلطات الليبية كانت غير مستجيبة غالبا بغض النظر عن أي يوم في الأسبوع فيما قالت إيلين فان دير فيلدين مديرة عمليات البحث والإنقاذ في منظمة أطباء بلا حدود:”إن التأخير بالاتصال في البحر والافتقار للقدرة على التنسيق من مركز الإنقاذ الليبي يعرض حياة الناس للخطر وله تكلفة بشرية غير مقبولة.

وأضافت فيلدين قائلة:”ومع ذلك يظل جوهر الأمر هو أن الاتحاد الأوروبي يعطي الأولوية لمراقبة الحدود على البحث والإنقاذ وقد أعطى مسؤولية التنسيق البحري في جزء كبير من البحر لمركز الإنقاذ الليبي” فيما نقل التقرير وثيقة صادرة عن مدعين إيطاليين وصف المحققين لعبد الصمد بغير المتعاون.

وأوضح التقرير إن المحققين بينوا أن الـ16 من يونيو من العام 2017 شهد قيام عبد الصمد بالحيلولة دون منح تصريح لسفينة تابعة لمنظمة غير حكومية في المياه الإقليمية الليبية لإنقاذ زورقين كانا يسيران على غير هدى فيما أبلغ في وقت لاحق من ذات اليوم روما برواية لم يتم دعمها بأية وثائق من قبل المدعين الإيطاليين.

وبحسب عبد الصمد اعترض جهاز خفر السواحل الليبي5 زوارق وأنقذ المئات من الأشخاص فيما تواصلت الغارديان معه ولم يتمكن من الإجابة على أية أسئلة تتعلق بأحداث العام 2017 بحجة الصعوبة البالغة للعثور على تسجيلات لهذه الأحداث مقرا بإن الاتصالات مع نظرائه الإيطاليين لا تعمل دائما بشكل جيد.

وأضاف عبد الصمد قائلا:”إن هناك مشكلات الاتصالات في ليبيا تسبب انقطاعات متكررة ويجب أن أن يفهم الجميع إن ليبيا بلد عانى من حرب” فيما لم يوجه قضاة إقيلم صقلية الذين تنصتوا عليه لأشهر كجزء من تحقيقهم في المنظمات غير الحكومية لم يوجهوا أي اتهام إلى أي مسؤول ليبي.

وأعلنت وزارة العدل الإيطالية الأسبوع الماضي إرسالها مفتشين لمدينة تراباني في إقليم صقلية لإجراء التحقيقات الأولية اللازمة على وجه السرعة في هذا الأمر.

ترجمة المرصد – خاص

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