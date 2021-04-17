ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

17 April, 2021

اقامت وزارة الصحة مائدة افطار مع ابنائنا في دور الرعاية ببنغازي حيث كان ضمن الحاظرين وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية ،علي الزناتي وكذلك اعضاء ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية.

و قد اعطي الوزير تعليماته لديوان الوزارة بالاهتمام بدور الرعاية ويجب ان تكون على اعلى مستوى وتسخير كل مايتوفر لهذه الشريحة من المجتمع .

كما شكر الزناتي القائمين على دار الرعاية من اداريين وعاملين حيث لامس الجميع فرحة الاطفال وبهجتهم بهده المائدة و تحدث وسمع لمطالبهم التي هى حق اصيل يجب ان يوفر لهم كل سبل الحياة الكريمة واهمها الخدمات الصحية المقدمة لهم ، واطلع على كيفية تقديم الخدمات الطبية ومدى توفرها.