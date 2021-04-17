بريطانيا: يجب انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير

قال وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البريطاني جيمس كليفرلي، إن تبني مجلس الأمن قرارا جديدا بخصوص ليبيا، يرسل إشارة واضحة لدعم حكومة الوحدة الوطنية وتسهيل الانتخابات في 24 ديسمبر القادم.

وأضاف كليفرلي في بيان له، أن القرار يؤكد ضرورة انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة دون تأخير تماشيا مع اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر الماضي.

وأعرب عن أمله في يعمل جميع الأعضاء على مساعدة ليبيا على استعادة سيادتها والعمل من أجل السلام والاستقرار الدائمين.

وأعلن مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة، تبنيه بالإجماع قرارا يدعم العملية السياسية في ليبيا.

ويدعو مجلس الأمن الدولي في قراره إلى سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير، ويفوض مجلس الأمن الدولي فريقا من 60 شخصا مدنيا بمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.