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شركة طاقة تركية تعمل بليبيا تطلب موظفين وعمال من مختلف الجنسيات وتستثنى الليبيين

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت الشركة التركية ” Merç Global Recruitment” ، عن  بدء مشروع محطة توليد كهرباء في ليبيا، مطالبة في إعلان لها وظائف كثيرة وفتحت باب التقدم لمختلف الجنسيات ولكنها استثنت الليبيين.

وقالت الشركة في إعلانها :” نحتاج إلى قوى عاملة تركية وتونسية وهندية ورومانية لمشروع محطة توليد الكهرباء في ليبيا”.

وتابعت، القوى العاملة المطلوبة، فورمان ، عامل لحام الألواح ، عامل لحام الأنابيب ، عامل تركيب الأنابيب ، عامل الصلب ، عامل الحفر ، فني ميكانيكي ، فني عزل ، مدفع رملي ، رسام ، عمالة ماهرة – ميكانيكي ، عمالة غير ماهرة – ميكانيكي ، سقالة ، مطحنة رايت، فني آلات ، كهربائي ، عمالة ماهرة – كهرباء ، عمالة غير ماهرة ، كهربائي ، فني أنابيب.

وأضافت، العاملين، مدير المشروع ، مدير الموقع ، مهندس التخطيط ، إدارة الجودة ، مسؤول السلامة ، المهندسين ،مشرف محاسب ، مراقب المواد ، مشغل معدات ، مهندس  مشرف ، مسؤول / DC / حساب ، سائق / مخزن ، مساح / مشتريات .

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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