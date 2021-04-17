شركة طاقة تركية تعمل بليبيا تطلب موظفين وعمال من مختلف الجنسيات وتستثنى الليبيين

أعلنت الشركة التركية ” Merç Global Recruitment” ، عن بدء مشروع محطة توليد كهرباء في ليبيا، مطالبة في إعلان لها وظائف كثيرة وفتحت باب التقدم لمختلف الجنسيات ولكنها استثنت الليبيين.

وقالت الشركة في إعلانها :” نحتاج إلى قوى عاملة تركية وتونسية وهندية ورومانية لمشروع محطة توليد الكهرباء في ليبيا”.

وتابعت، القوى العاملة المطلوبة، فورمان ، عامل لحام الألواح ، عامل لحام الأنابيب ، عامل تركيب الأنابيب ، عامل الصلب ، عامل الحفر ، فني ميكانيكي ، فني عزل ، مدفع رملي ، رسام ، عمالة ماهرة – ميكانيكي ، عمالة غير ماهرة – ميكانيكي ، سقالة ، مطحنة رايت، فني آلات ، كهربائي ، عمالة ماهرة – كهرباء ، عمالة غير ماهرة ، كهربائي ، فني أنابيب.

وأضافت، العاملين، مدير المشروع ، مدير الموقع ، مهندس التخطيط ، إدارة الجودة ، مسؤول السلامة ، المهندسين ،مشرف محاسب ، مراقب المواد ، مشغل معدات ، مهندس مشرف ، مسؤول / DC / حساب ، سائق / مخزن ، مساح / مشتريات .