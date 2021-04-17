“أوحيدة”: سحبت كل مقترحاتي في اللجنة القانونية لأخفف حدة الاختلاف

قال عضو مجلس النواب، مصباح أوحيدة، في تغريدة له على حسابه بموقع تويتر:” سحبت كل مقترحاتي وملاحظاتي في اللجنة القانونية على القاعدة الدستورية آملا أن نخفف من حدة الاختلاف والوصول إلى انتخابات في الموعد المحدد”.

وأعلنت اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي النتائج التي توصلت إليها اللجنة المنعقدة بتونس بخصوص إعداد القاعدة الدستورية الخاصة بإجراء الانتخابات المقبلة في ٢٤ ديسمبر المقبل.

وقالت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص عبر حسابها على موقع التوصل الاجتماعي “فيسبوك”:” بعد صراع مضني على مدى ثلاثة أيام تكللت جهودنا بالنجاح والباقي على الشعب”.

وتابعت:” بتوفيق من الله ختمت اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي اجتماعها الذي انعقد في تونس خلال الفترة ٧-٩ أبريل بالاتفاق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء انتخابات ٢٤ديسمبر .

وأوضحت أن اللجنة هذه القاعدة الدستورية مرفقة مع تقريرها النهائي إلى الملتقى في أقرب وقت للنظر فيه.

ولفتت إلى اللجنة القانونية تتوجه بالشكر إلى دولة تونس الشقيقة على استضافة اعمال اللجنة، كما تخص بالشكر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على ما قدماه من دعم وتيسير لأعمالها .