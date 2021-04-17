إصابة جديدة بـ«كورونا» في الكفرة

أصدرت اللجنة الاستشارية الطبية العليا لمكافحة وباء «كورونا» فرع الكفرة، تحديثًا جديدًا بشأن الوضع الوبائي في المدينة.

ورصدت اللجنة في تعميمها رقم «364»، المنشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد».

– بالأرقام: تفاصيل الوضع الوبائي في الكفرة

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» في الكفرة إلى 456 حالة بينها 399 شفاء، وخمس حالات نشطة، فيما توفي 52 شخصًا جراء الوباء الذي ظهر في ليبيا لأول مرة في مارس من العام الماضي.

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