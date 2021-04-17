“التكتل الديمقراطي” يؤكد على موعد الانتخابات مرحباً بقرار مجلس الأمن

رحب التكتل المدني الديمقراطي بما جاء في قرار مجلس الأمن -الذي تبناه بالاجماع يوم الجمعة- ودعمه لكل ما من شأنه أن يعيد الاستقرار إلى ليبيا، وفقاً لبيان أصدره التكتل -السبت- أكد فيه منتسبو التكتل على أهمية وضرورة انجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر من العام الجاري 2021 م.

وأكد التكتل عبر البيان على وجوب الالتزام بقرارات اللجنة العسكرية 5+5 بشأن نزع السلاح واحتكاره من قبل الدولة وتفكيك المليشيات وإخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.

كما شدد التكتل على ضرورة التزام الحكومة بما جاء في المادة العاشرة من الاتفاق السياسي وعدم عقد أية اتفاقيات خارجية أو توقيع عقود طويلة الأمد تحمل البلاد أعباء سياسية واقتصادية مستقبلاً.

وخلص بيان التكتل إلى التأكيد على أهمية أن تضطلع الحكومة بواجباتها ومسؤولياتها في التمهيد للانتخابات البرلمانية والرئاسية والمصالحة الوطنية ومحاربة الفساد وايجاد الحلول للأزمات المعيشية الخانقة التي يعنيها المواطن الليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية