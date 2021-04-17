الشروع في إعادة بناء واجهة ميناء بنغازي البحري (صور)

شرعت بلدية بنغازي، السبت، في أعمال إعادة بناء الواجهة الخارجية لميناء بنغازي البحري، تحت إشراف مكتب المشروعات بالبلدية.

وشملت الأعمال التي تنفذها شركة «الركيزة الجديدة» للمقاولات السور الخارجي والبوابة الرئيسية، وأعمال الصرف الصحي وخط مياه الشرب، وتركيب الإنارة وكاميرات المُراقبة الخارجية، حسب ما نشرت بلدية بنغازي على صفحتها بموقع «فيسبوك».

– التعاقد على إزالة وإعادة بناء واجهة ميناء بنغازي البحري

ونهاية مارس، أعلنت البلدية أعلنت التعاقد على أعمال إزالة وإعادة بناء واجهة ميناء بنغازي البحري، على أن تشمل «إزالة السور الخارجي والبوابة الرئيسية، وإعادة بناء الواجهة الخارجية» للميناء.

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