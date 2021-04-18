وزير السياحة يستحدث مكاتب للوزارة بالمناطق الشرقية والغربية والجنوبية

أصدر وزير السياحة والصناعات التقليدية ” عبدالسلام عبدالله اللاهي، قرارا، باستحداث مكاتب لديوان الوزارة.

وقالت وزارة السياحة في بيان لها إن القرار خصص مكاتب بمناطق ليبيا الشرقية والغربية والجنوبية ضمن خطة الوزارة للنهوض بالمرافق والمدن السياحية والآثار والصناعات التقليدية.

وأكد البيان أن الغرض من القرار إيلاء الأنشطة والبرامج السياحية والترفيهية، ومشاريع الحفاظ وصون التراث الطبيعي والثقافي بالمناطق الاهتمام الخاص.

ونص القرار في مادته الأولى على إنشاء مكاتب لديوان وزارة السياحة والصناعات التقليدية تحت مسمى (مكتب ديوان وزارة السياحة والصناعات التقليدية فرع المنطقة الغربية)، و(مكتب ديوان وزارة السياحة والصناعات التقليدية فرع المنطقة الشرقية)، و(مكتب ديوان وزارة السياحة والصناعات التقليدية فرع المنطقة الجنوبية).