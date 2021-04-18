الشاطر يعلن رفضه للإنتخابات الرئاسية ويصرح : قرارات مجلس الأمن صعبة الفهم

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صعبة الفهم على غبى مثلك .طز فيك فانت شاطط ومتخلف عقليا وعايش فى غيبوبة فمن هى الدول المهزومة يامتخلف عكس ما تتصور فان تركيا هى المهزومة لانها فشلت فاحتلال موانئ النفط والمنتصر هو الجيش الوطنى المسيطر على ثلاث ارباع ليبيا بينما الباقى تتناحر عليه عدة مليشيات والدليل على هزيمة الاتراك ياافاك انهم بنفذون كل شروط مصر من وقف نباح كلاب اللخوان وطردهم من تركيا وتسليم المطلوبين منهم وايضا سحب المرتزقة والقوات التركية امر مفروغ منه بينما الجيش الوطنى يتفرغ الان للبناء وبدأ بمشروع ضخم فى بنغازى ولن اتعجب اذا قام الاتراك بتقديمكم قربان للمشير ياحقير فالخونة مثاك يحتقرهم الجميع حتى من شغلوهم وغدا سترى بعد فوز المشير بالرئاسة تهنئة اردوغان له بينما الاخوان مثلك مصيرهم السجون ياميبون
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