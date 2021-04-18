ليبيا الان

الشاطر يعلن رفضه للإنتخابات الرئاسية ويصرح : قرارات مجلس الأمن صعبة الفهم

تم النشر منذُ 22 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعلن عضو مجلس الدولة الإستشاري عبدالرحمن الشاطر ( منتخب من 2012 ) رفضه للإنتخابات الرئاسية قائلًا بأنها ستكون القشة التي ستقسم البلاد . 
وزعم الشاطر في تغريدة على تويتر بأن ما أسماها ”  الدول الأكثر تحمسا لإجراء انتخابات رئاسية هي المهزومة في عدوانها على ليبيا نتيجة الانتخابات الرئاسية ستكون القشة التي ستقصم وحدة البلاد “.
وأضاف بأن ” الدول تؤسس وفقا لدستور يستفتى عليه زاعمًا بأن تجاهل الاستفتاء على الدستور يعد سرقة لإرادة الشعب وهو أمر مرفوض وفقا لقيم الديمقراطية ” الا ان الشاطر لم يكشف ماهي علاقة الديمقراطية مثلاً بانتخابه عضوًا في المُؤتمر سنة 2012 لمدة 24 شهرًا فبقي لمدة 9سنوات .  
وقال الشاطر بأن قرارات مجلس الأمن حول ليبيا لازالت عسيرة الفهم و صعبة التنفيذ لانها تحوم حول المشكل الرئيس و لا تعالجه والغموض حولها ، إذ يؤكد الشاطر بذلك عدم فهمه لما صدر من المجلس عن ضرورة رحيله ومجلسه وزملائه بمجلس النواب عن المشهد .
وختم قائلًا : ” ما دام المجلس لا يدين جرائم حفتر ويعامله كشريك في العملية السياسية ولا يعاقب داعميه، فقراراته للتخذير و إنتاج عنف أكثر دموية مما سبق “.
المرصد – متابعات

Share and Enjoy !

0Shares
0


0

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • صعبة الفهم على غبى مثلك .طز فيك فانت شاطط ومتخلف عقليا وعايش فى غيبوبة فمن هى الدول المهزومة يامتخلف عكس ما تتصور فان تركيا هى المهزومة لانها فشلت فاحتلال موانئ النفط والمنتصر هو الجيش الوطنى المسيطر على ثلاث ارباع ليبيا بينما الباقى تتناحر عليه عدة مليشيات والدليل على هزيمة الاتراك ياافاك انهم بنفذون كل شروط مصر من وقف نباح كلاب اللخوان وطردهم من تركيا وتسليم المطلوبين منهم وايضا سحب المرتزقة والقوات التركية امر مفروغ منه بينما الجيش الوطنى يتفرغ الان للبناء وبدأ بمشروع ضخم فى بنغازى ولن اتعجب اذا قام الاتراك بتقديمكم قربان للمشير ياحقير فالخونة مثاك يحتقرهم الجميع حتى من شغلوهم وغدا سترى بعد فوز المشير بالرئاسة تهنئة اردوغان له بينما الاخوان مثلك مصيرهم السجون ياميبون

    رد