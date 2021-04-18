طقس ليبيا: التوقعات الجوية ودرجات الحرارة اليوم الاحد 18 ابريل ( خريطة )

توقعت تقارير عن حالة الطقس في ليبيا اليوم الاحد 18 ابريل 2021 ان تكون الاجواء معتدلة يوم الاحد على معظم مناطق الشمال الغربي وتميل للبرودة على مرتفعات الجبل الغربي مع سماء غائمة جزئيا إلى كليا أغلب فترات النهار بسحب منخفضة ومتوسطة قد يصحبها سقوط امطار خفيفة على بعض المناطق .

ووفقا للتقارير؛ تسود أجواء دافئة إلى ساخنة على باقي مناطق البلاد وخاصة على المناطق الجنوبية حيث تسود أجواء صيفية حارة وتكون درجات الحرارة مرتفعة بشكل واضح على مناطق الجنوب الشرقي .

فيما تكون حركة الرياح شمالية إلى شمالية غربية وغربية معتدلة السرعة بشكل عام على مناطق الشمال الغربي قد تنشط نسبيا على المرتفعات الجبلية ، وتكون جنوبية غربية إلى جنوبية على مناطق الجنوب الشرقي معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا .

بينما تكون شمالية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية على طول المناطق الوسطى وصولا إلى بعض مناطق الجنوب الغربي معتدلة السرعة إلى نشطة أحيانا .

وتكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال فترات الظهيرة تتراوح مابين ( 16°_ 37°) على طول المناطق الشمالية ، وتتراوح على المناطق الجنوبية بشكل عام مابين ( 26°_ 41°) وتنخفض بشكل واضح يوم الإثنين على عموم البلاد .

حالة البحر:

خفيف الموج على طول الساحل ، وإرتفاع الامواج يتراوح بشكل عام مابين 0.9_ 1.3 متر ،، والرؤية جيدة على كافة الساحل .

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