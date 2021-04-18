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صيدلية مركزية في طرابلس تقع في المحظور .. أدوية منتهية الصلاحية

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ضبط مفتشو مركز الرقابة على الأغذية و الأدوية طرابلس رفقة نقطة الحرس البلدي بالمركز في زيارة تفتيشية استهدفت عدة صيدليات ومراكز لبيع الدواء و منها صيدلية “إلياس” المركزية الكائنة قرب قصر ولي العهد- وفقاً لمنشور المركز.

وجاء في المنشور أنه رغم الإضاءة و التهويئة الجيدة وكذا الأرضيات، إلا أن فريق التفتيش رصد مخالفات صريحة في غير صالح المستهلك وسلامته في تداول الأدوية ومنها عدم وجود إذن مزاولة مهنة والأخطر وجود أدوية منتهية الصلاحية، علاوةً على عدم وجود شهادة صحية للعاملين في الصيدلية.

وسارع الفريق من فوره باتخاذ الإجراءات الضبطية التي تمثلت في إنذار بقفل الصيدلية من قبل الجهات الضبطية حسب ما سجله ورصده مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الذي يواصل حملته المكثفة خاصةً في الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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